الامارات | مربط دبي يلفت الأنظار في مهرجان كلباء للجواد العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن مربط دبي يلفت الأنظار في مهرجان كلباء للجواد العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد مربط دبي للخيول العربية ليلفت الأنظار في ختام النسخة الثانية من مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي، السبت، بمنتزه كورنيش كلباء، مؤكداً قوته الإنتاجية من أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم»، سواء كمربط فائز بالألقاب أو كصانع للأبطال.

وتمكن أبناء الأسطورة الجديدة للإنتاج العالمي المعاصر من حصد ستة ألقاب، فضلاً عن الميدالية الذهبية التي نالها ابنه صاحب اللقب المزدوج لبطولة العالم، الفحل «دي سراج»، والميدالية الذهبية للمهرة «دي فنانة»، والبرونزية للمهرة «دي سماحة»، ليظل محتفظاً بقيادته الإنتاجية لأبطال بطولة كلباء في نسختها الأولى، التي حصد منها أبناؤه ثماني ميداليات متنوعة، في الوقت الذي لم يتمكن فيه الإنتاج الحائز ميداليات البطولة من غير نسل الفحل «إف إيه إل رشيم» من تجاوز ميداليتين كأقصى حد لما حققه من إنتاج وإنجاز.

وتوزعت ألقاب نسل الفحل «إف إيه إل رشيم» في النسخة الثانية بين عدد من الأبطال الجدد، تقدمتهم في بطولة المهرات بعمر السنة صاحبة الميدالية الفضية «آر ايه كيه عنود»، لمالكها مربط رأس الخيمة، وصاحبة فضية المهرات بعمر ثلاث سنوات «دي مودي» لمربط غالب.

كما نصب «إف إيه إل رشيم» نفسه سيد إنتاج بطولات المهور، بنيل إنتاج مربط دبي من ابنه البطل العالمي المزدوج «دي سراج» مع ذهبية المهر «دي شرار» في بطولة الأمهار بعمر السنة.

وفي الفئة نفسها، ومن الماكينة الإنتاجية نفسها للفحل ولمربط دبي، تمكن المهر «الأريام حشيم»، لمالكه الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، من نيل الميدالية البرونزية. كما نال المهر «طحان غالب»، المملوك لمربط غالب، فضية المهور بعمر السنتين.

وفي فئة المهور لثلاث سنوات، نال المهر «اس جي ساري»، لمالكه محمد مهند المناديلي، الفضية، ثم البرونزية للمهر «إي اس زين»، لمالكه الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.

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