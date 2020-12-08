الامارات | جوجيكا: الإمارات يلعب كرة ممتازة رغم قدومه من الدرجة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن جوجيكا: الإمارات يلعب كرة ممتازة رغم قدومه من الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر مدرب فريق الإمارات، المقدوني جوجيكا، عن سعادته بعد فوز فريقه على اتحاد كلباء بهدف نظيف، سجله محمد سعيد، وتأهله لمواجهة شباب الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس رئيس الدولة.

وقال جوجيكا في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «أشكر كل اللاعبين على الأداء المميز، كنت أتوقع الفوز، لثقتي بأن لاعبي فريقي قادرون على ذلك، على الرغم من قوة الفريق المنافس، ونتائجه المبهرة في الدوري، لكن فريقنا يلعب كرة ممتازة، على الرغم من أنه يلعب في الدرجة الأولى».

وأوضح: «بعض الأسباب حرمت الفريق من جهود أربعة لاعبين أساسيين لأسباب مختلفة، ممتدحاً فراس صالح الذي نجح في الحد من قدرات التوغولي مالابا، وأيضاً محمد سعيد وعبدالله مال الله وسعيد سالم».

من جهته، رفض مدرب اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، اعتبار القرارات التحكيمية سبباً لخسارة المباراة، والخروج غير المتوقع من البطولة التي كان النمور يتطلع بها الذهاب إلى مراكز متقدمة، وقال في المؤتمر الصحافي: «بعض القرارات التحكيمية لم تكن مناسبة، وعلى الرغم من ذلك لم يكن الحكم سبب الخسارة، بل أخطاء اللاعبين».

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