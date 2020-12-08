الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أوروبا
زينيت - دورتموند 21:55
لاتسيو - كلوب بروغ 21:55
تشلسي - كراسنودار 00:00
رين - إشبيلية 00:00
برشلونة - يوفنتوس 00:00
سان جيرمان - إسطنبول 00:00
لايبزيغ - ساوثهامبتون 00:00
الدوري المغربي
نهضة بركان - الفاسي 18:30
الجيش - التطواني 20:30
المحمدية - الزمامرة 22:30
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