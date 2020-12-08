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الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

زينيت - دورتموند 21:55

لاتسيو - كلوب بروغ 21:55

تشلسي - كراسنودار 00:00

رين - إشبيلية 00:00

- يوفنتوس 00:00

سان جيرمان - إسطنبول 00:00

لايبزيغ - ساوثهامبتون 00:00

الدوري المغربي

نهضة بركان - الفاسي 18:30

الجيش - التطواني 20:30

المحمدية - الزمامرة 22:30

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