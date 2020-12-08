شكرا لقرائتكم المقاولون: لا نخشى مواجهة النجم الساحلي فنحن ذئاب الجبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون على مباراة فريقه ضد النجم الساحلي التونسي في دور الـ32 بالكونفدرالية، قائلا: "نحترم خصمنا النجم وسنقدم ما علينا في المباراتين ومقتنع بأن لكل مجتهد نصيب ولا نخشى مواجهته فنحن ذئاب الجبل".
وقال خلال تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورتس: "الموسم المقبل سيكون شرس وكله سيكون في صالح الكرة المصرية ومنتخب مصر ومن الصعب التكهن ببطل الدوري والهابطين وفرق المربع الذهبي بالموسم الجديد".
وأضاف: "يتبقى جزء من قيمة صفقة وهي مجدولة حسب اتفانا مع الأهلي في العقد الموقع بين الطرفين".
وأردف: "طاهر محمد طاهر استطاع اقناع موسيماني بقدراته مع الأهلي بدليل أنه أشركه أساسيا في مباراة نهائي الكأس".
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