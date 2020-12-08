شكرا لقرائتكم طارق السيد: لابد أن تعمل لجنة الكرة على مصلحة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق أن لجنة الكرة بالزمالك برئاسة أيمن يونس وعضوية أشرف قاسم وعبدالحليم علي ، لابد أن تتحد على مصلحة الفريق .

وأضاف السيد في تصريحات تلفزيونية يجب أن تتحد اللجنة وتتفق على ما يصب في مصلحة الفريق ، وذلك بعد تشتت الآراء حول الصفقات الجديدة التي كان من المفترض أن تنضم للفريق مثل أمير عادل و احمد الشيخ .

طالب نجم الزمالك الأسبق لجنة الكرة بالنادي بضرورة الجلوس على مائدة المفاوضات مع لاعب وسط الفريق '' يوسف أوباما '' لحسم ملف التجديد موضحا أن لجنة الكرة يجب أن تعمل في المرحلة الحالية على الحفاظ على القوام الأساسي للفريق ، وضرورة حسم ملف تجديدات عقود اللاعبين المنتهية عقودهم .