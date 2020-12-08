شكرا لقرائتكم والد مروان محسن: انتظروا من نجلي آداء قوي في الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محسن ثروت والد اللاعب مروان محسن مهاجم الأهلي ، أن نجله قدم مباراة كبيرة أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.
وقال محسن عبر تصريحات تلفزيونية نجلي يحتاج الدعم والمساندة من جمهور النادي الأهلي ، وسيظهر بشكل أفضل في الموسم القادم بفضل مساندة الجمهور ، وهو من أفضل مهاجمي مصر.
واكتفى مروان محسن من تسجيل 9 أهداف فقط في الموسم الماضي من مشاركته في 37 مباراة بكل المسابقات، بواقع 7 أهداف في الدوري وهدفين في دوري الأبطال وصنع هدفين فقط، وهو معدل ضعيف للغاية.
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