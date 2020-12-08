شكرا لقرائتكم محمد فاروق: أوباما يرفض التجديد للزمالك وينهي اتفاقه مع أهلي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كشف الإعلامي محمد فاروق، عن رفض يوسف إبراهيم أوباما التجديد للزمالك خلال الفترة المقبلة بعد رحيل المجلس السابق وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة المستشار احمد البكري.
وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية: "أوباما يري أن هناك تخبط إداري فى الفترة الحالية لاسيما بعد فشل إبرام صفقات إلى جانب اقتناعه بعدم حصوله على الراتب الذي يريده".
وأضاف: "يرغب أوباما فى الحصول على 12 مليون جنيه سنويا وأبلغ اللاعب عضو شرف نادي أهلي جدة بالانتقال إلى صفوف الفريق فى يناير المقبل".
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