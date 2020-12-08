شكرا لقرائتكم أيمن يونس: تشكيل لجنة الكرة بالزمالك لم ينتهي حتى الآن.. ونمتلك فلوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ايمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك أن ما أعلن من قبل قناة نادي الزمالك عن الأسماء الجديد غير مؤكد حتى الآن.

أضاف أيمن يونس خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي": "مازالت الأمور لم تحسم بعد ووارد تغيير تلك الأسماء سواء بإضافة عناصر جديده أو تقليل العدد".

أوضح أيمن يونس أن الأسماء جميعها نجوم كبار لهم تاريخهم الكروي في نادي الزمالك ويسعون الى خدمة النادي تحت أي وضع.

وشدد ايمن على أن الاعتماد الرسمي للجنة الكرة لم ينتهي والاسماء التي أعلنت ممكن تغييرها وليست بهذا العدد وأنا حتى الان رئيس اللجنة ولو جه حد اكبر مني سيصبح رئيسها وكلنا بنشتغل لخدمة نادينا.

وواصل أيمن يونس حديثه: "تم فصل اشرف قاسم وعبدالحليم علشان محدش يهاجمهم ولجنة الكرة هي المسئولة عن التعاقدات وقلنا ان باتشيكو هو المسئول والناس بتضايقنا لكن احنا اقويا وهنحافظ ع الزمالك ومش هيقع ولا هيهتز الزمالك فيه فلوس وبخير ونادي غني الاعلانات بتدخل له فلوس والبث ونقدر نتجاوز اي ازمة وقلبي وجعني مقدرتش ادخل اي لاعب اقل من مستوى الموجودين".

وواصل: "هنرجع مصطفى فتحي لمستواه.. هنرجع حبة الكريز.. وهنراضي أوباما وسنمنح مصطفى محمد عقد يليق بقيمته علشان يقعد وهو راضي ومقتنع"

وتابع رئيس لجنة الكرة: "مش هقدر ادخل اي لاعب الا لما كل اللاعبين تاخد حقوقهم ومش هسمع لحد ويقولك جيبه دكه لا انا مش هقدر الا بلاعبين دوليين وعندنا فرقه الله أكبر عليها تليق باسم الزمالك".

وأكد أيمن يونس: "مش هحب حد اكتر من الكيان ده الزمالك، عاوزين نعدل ونهدى ولازم يكون في عدل داخلي في الفريق علشان نقدر ناخد بطولات".

واستكمل، انه حاول التعاقد مع لاعبين محليين ولكن قلبه لم يستطيع ان يساعده على ذلك، لأنه لا يري في الزمالك الا التعاقد مع نجوم دوليين، مضيفا انه يرفض التعاقد مع صفقات لمجرد ارضاء الجمهور.