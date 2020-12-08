من بينهم «صالح جمعة.. ورجب بكار».. «سيراميكا كليوباترا» يعلن صفقاته للموسم الجديد اليوم

يستعد نادي سيراميكا كليوباترا، الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، إلى الإعلان عن صفقاته للموسم الجديد، في مؤتمر صحفي بعد قليل.

وحرص عدد من مشاهير الرياضة على الحضور لمتابعة استعدادات الفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل، أبرزهم طارق السيد نجم الزمالك السابق، والثائي عبد الناصر زيدان وأبو المعاطي زكي.

ويحضر المؤتمر كل من محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة النادي، والجهاز الفني، واللاعبين الجدد.

وتعاقد سيراميكا مع عدد من اللاعبين أبرزهم: صالح جمعة، محمد إبراهيم، توني، عامر عامر، رجب بكار.