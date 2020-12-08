شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين 7/12/2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 7/12/2020، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها استمرار إيجابية مسحة أوباما وعبد الله جمعة في الزمالك ، وقبول استقالة محمد عطية من اللجنة المعينة لإدارة الزمالك، والزمالك يهنئ الأهلى بالثلاثية بمكالمة هاتفية و"بوكيه" ورد، شاهد.. استعدادات الزمالك لانطلاقة الدورى أمام المقاولون العرب.
قبول استقالة محمد عطية من اللجنة المعينة لإدارة الزمالك
وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على استقالة المستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك، وذلك خلال اجتماع وزير الرياضة مع المستشار أحمد البكرى..
ظهرت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها يوسف أوباما وعبد الله جمعة لاعبا الزمالك، للتأكد من شفائهما من فيروس كورونا، وجاءت النتيجة استمرار إيجابية عينة الثنائي ليستمران في العزل المنزلي.