شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين 7/12/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 7/12/2020، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها استمرار إيجابية مسحة أوباما وعبد الله جمعة في الزمالك ، وقبول استقالة محمد عطية من اللجنة المعينة لإدارة الزمالك، والزمالك يهنئ الأهلى بالثلاثية بمكالمة هاتفية و"بوكيه" ورد، شاهد.. استعدادات الزمالك لانطلاقة الدورى أمام المقاولون العرب.

قبول استقالة محمد عطية من اللجنة المعينة لإدارة الزمالك