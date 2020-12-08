شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى وبن شرقى معا داخل وخارج الملعب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار عديدة تطال النجمين المحترفين بصفوف نادى الزمالك فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى، خلال الفترة الأخيرة حيث أكد البعض وجود رغبة لدى بن شرقى للرحيل، في حين يترقب جموع الزمالكاوية تمديد عقد فرجانى ساسى مع القلعة البيضاء.



فرجانى مع بن شرقى خلال تمرينات الزمالك

فرجانى ساسى ومن خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام هو وزميله بن شرقى نشرا صوراً لهم من تدريبات الفريق، كما ظهر بعده خلال فيديو معاً بعد انتهاء التمرينات أثناء مزاحهما سوياً مثلما ظهر بالفيديو.



فرجانى وبن شرقى

كما أكد مهند عون وكيل أعمال التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك مؤخراً، انه تم عقد عدة جلسات مع أيمن يونس رئيس لجنة الكرة في الزمالك ، اتفق خلالها الطرفان علي تجديد تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وقال مهند عون في مداخلة هاتفية مع برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : تم عقد جلستين مع أيمن يونس وتم الاتفاق علي النواحي المالية ، وسيتم تجديد التعاقد رسميا خلال أسبوعين ، ونفي مهند عون الانباء التي انتشرت مؤخرا عن رفض فرجاني ساسي التجديد للزمالك بعد تغيير إدارة النادي وإدارة الكرة ، قائلا : اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ، مشددا علي ان علاقة فرجاني ساسي بجمهور الزمالك علي أفضل ما يرام.

من ناحية أخرى ، أصدر أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك بيان توضيحي عبر المركز الإعلامي للنادي فيما يخص موقف النادي من استكمال التعاقد مع أمير عادل المصري من أصل دنماركي والذي كان محترفا في الدوري الدنماركي، وقام الزمالك بالتوقيع معه والاتفاق علي انضمامه رسميا لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

وأكد أشرف قاسم أن أمير عادل تم عرضه على الزمالك "ولكن حينما تم إبلاغ الأمر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي، وتسلم بعض الفيديوهات الخاصه به طلب بمشاهدة اللاعب على أرض الواقع في التدريبات من أجل حسم موقفه النهائي من انضمام اللاعب للزمالك".