شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها قبول استقالة محمد عطية من اللجنة المعينة لإدارة الزمالك، وشفاء وليد سليمان وأسرته من فيروس كورونا، والزمالك يهنئ الأهلى بالثلاثية بمكالمة هاتفية و"بوكيه" ورد، واستمرار إيجابية مسحة أوباما وعبد الله جمعة في الزمالك.

أجرى المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مكالمة هاتفية مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هنأه خلالها بحصول الأهلي علي لقب كأس مصر والحصول علي الثلاثية