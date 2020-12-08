شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة عن أداء الزمالك فى أفريقيا: التاريخ لن يذكر إلا تتويج الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى سمير كمونة نجم النادى الأهلى السابق، أن المباريات النهائية لا يهم فيها الأداء بقدر ما تكون النتيجة هى الأهم، مشدداً على أن التاريخ لن يقف على الأداء ولكن سيذكر اسم الفائز فقط، وقال كمونة فى تصريحات تلفزيونية على قناة الأهلى: المباريات النهائية دائما بعيدة عن التوقعات ولا تعتبر مباراة أداء، وفى السجلات لن يذكر إلا تتويج الأهلى باللقب، حتى وإن كان الزمالك أفضل فى بعض أوقات المباراة، اللقاء كان صعب على الفريقين، وخصوصا لاعبى الأهلى، واللاعبون استطاعوا تحقيق اللقب فى النهاية، تابعت النهائي فى منزلى مع أبنائي وفرحت جدا وقت هدف قفشة، اللاعبين كانوا رجال وعلى قدر المسئولية.

أضاف: عاصرت وليد سليمان فى بدايته ببتروجت وهو من أكثر اللاعبين إخلاصًا للأهلى وياما فرحنا ويمثل إضافة كبيرة للفريق، وأعتقد أن الأهلى مع التدعيمات الجديدة أصبحت لديه دكة بدلاء قوية، وأصبح الأقوى بين الفرق الموجودة حاليا.

واصل: مباراة السوبر الأفريقى ستقام فى مصر والاتحاد قرر ذلك قبل نهائي الأهلى والزمالك، ولا أعتقد أن هذا يمثل أزمة، وأحذر لاعبى الأهلى من التشبع بالبطولات، فالأهلى لا يشبع من حصد الألقاب.