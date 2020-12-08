شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 7/12/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الإثنين 7/12/2020، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها شفاء وليد سليمان وأسرته من فيروس كورونا، والأهلي يبدأ ترتيبات رحلة النيجر مع السفارة استعدادًا لانطلاق دورى الأبطال، وعلى معلول بعد تتويج الأهلى بالثلاثية التاريخية: "القادم أفضل".

شفاء وليد سليمان وأسرته من فيروس كورونا

أعلن وليد سليمان صانع ألعاب النادى الأهلى، عن تعافيه ونجله سليم من فيروس كورونا، وذلك عقب تحول نتيجة مسحتهما الأخيرة