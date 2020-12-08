حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 7/12/2020

انتظم طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بعدما حصل اللاعب على راحة من المران لمدة يومين قبل أن ينتظم بشكل طبيعى فى التدريبات اليوم،

اتحاد الكرة يرفض إقامة معسكر للمنتخب أواخر ديسمبر

رفضت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة معسكرات للمنتخبين الأول أو الأوليمبى خلال شهر ديسمبر الجارى وتحديدا فى الفترة من 20 حتى 28 من الشهر ذاته، فى ظل ضيق الوقت وتأخر انطلاق الدورى الجديد الذى سيشهد العديد من التوقفات ويرغب اتحاد الكرة فى الحفاظ على انتظام مواعيد مبارياته منعا لأى أزمات تهدد استكمال الموسم الجديد.

المصرى ينهى أزمة مستحقات التوأم بـ"شيكين" من أجل قيد لاعبيه الجدد

أنهى مسئولو المصرى البورسعيدى أزمة المستحقات المالية للتوأم حسام وإبراهيم حسن بحصول المدرب على شيكين مستحقين، أحدهما فى شهر يناير المقبل والثانى فى شهر يوليو من العام المقبل، حتى يتسنى للفريق الساحلى قيد لاعبيه الجدد فى سجلات اتحاد الكرة.

ديانج يعود لتدريبات الأهلي غداً بعد التعافى من "كورونا"

ينتظم المالي آليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، فى مران الفريق غدا، الثلاثاء، بعدما تعافى من فيروس "كورونا" الذى حرمه من تدريبات ومباريات الأهلي الماضية، قبل أن يُعلن مسئولو القلعة الحمراء تعافى اللاعب من الفيروس وجاهزيته للمشاركة فى التدريبات والمباريات، ويبدأ الأهلي غداً الاستعداد لمباراة مصر المقاصة المقرر لها يوم 13 ديسمبر الجاري فى انطلاقة بطولة الدورى الممتاز.