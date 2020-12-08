شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أهلاوية فى القوام الأساسى لبيراميدز في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد نادى بيراميدز فى الموسم الجديد وجود 7 لاعبين أهلاوية فى القوام الأساسى للفريق بعدما تعاقد الفريق السماوى مؤخرًا مع عدد من اللاعبين إضافة على السابقين وآخرهم أحمد الشيخ الذى وقع تعاقده لمدة 3 مواسم مقبلة .

ويتواجد فى صفوف بيراميدز فى الموسم الجديد من اللاعبين الأهلاوية كل من، عبد الله السعيد الذى انتقل إلى صفوف الفريق موسم 2018 / 2019 الماضى ومحمد حمدى وجون أنطوى، فضلا عن أحمد فتحى ورمضان صبحى وشريف إكرامى الذين رحللوا من الأهلى وسط غضب كبير من الجماهير الأهلاوية.

وظهرت 8 وجوه جديدة فى قائمة بيراميدز الأفريقية التى ستخوض منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث سيبدأ الفريق السماوى مشواره فى البطولة بمواجهة الفائز من هورسيد الصومالى، والاتحاد الليبى، وسجل بيراميدز قائمته الأفريقية والتى ضمت 8 لاعبين جدد لم يتواجدوا فى قائمة الموسم المنقضى.

قائمة بيراميدز الأفريقية ضمت 29 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى - مهدى سليمان - شريف إكرامى - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - أحمد فتحي - أحمد سامي - ولفريد كانون - محمد حمدي - طارق طه.

خط الوسط: محمد فتحي - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عمر العيوني - عبد الله السعيد - أحمد حمودي - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: محمود وادى - محمد الجباس - جون أنطوى.

وضمت القائمة كلاً من أحمد حمودى لاعب الفريق الذى تم قيده بعد الخطأ الإدارى الذى أرتكب بيراميدز فى الموسم المنصرم.

كما شهدت القائمة قيد ثلاثى الأهلى السابق حارس المرمى شريف إكرامى والظهير الأيمن أحمد فتحى والجناح رمضان صبحى فضلاً عن وجود أحمد سامى مدافع مصر المقاصة، ومحمود صابر لاعب منتخب الشباب، والمهاجم محمود وادى الذى تم التعاقد معه من المصرى البورسعيدى، والحارس الشاب عبد الرحمن أيمن.

كشف نادي بيراميدز عن شعاره الجديد والذي يأتي توافقا مع المرحلة الجديدة من عمر النادي الطامح للمنافسة على جميع البطولات خلال السنوات المقبلة.

وأجرى بيراميدز تعديلا شاملا على اللوجو القديم وكشف عن اللوجو الجديد الذي يتضمن الأهرامات الثلاثة، وبه اسم نادي بيراميدز لكرة القدم.

وعقد نادى بيراميدز مؤتمرا صحفيا بأحد الفنادق الكبرى أمس للإعلان عن اللوجو وتفاصيل المرحلة المقبلة من عمر النادي بحضور المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، والكابتن عبد العزيز عبد الشافي المستشار الفني للنادي، وعمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات، وخالد بدر مدير العمليات بالنادي، وبحضور محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة

كما حضر الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا وعدد كبير من نجوم الفريق الأول للاحتفال بالانطلاقة.