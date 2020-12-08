شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعيد بث مباراة الأهلى والزمالك بصوت الجماهير فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد حساب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مباراة الأهلى والزمالك، فى نهائى بولة دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت على استاد القاهرة مساء يوم 27 نوفمبر الماضى، التى توج بها الأهلى للمرة التاسعة فى تاريخه، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك، بهدفين مقابل هدف، وذلك عبر حسابه على فيس بوك وقناته على يوتيوب.

وقال حساب كاف عبر تويتر، عن هذه المباراة: "حان وقت البداية.. شاهدوا إعادة لمباراة الزمالك والأهلى عبر صفحتنا على فيس بوك وقناتنا على يوتيوب".

وحصد فريق الأهلى، بطولة أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما، مساء الجمعة قبل الماضية، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن.

واحتل محمد مجدى قفشة صدارة نجوم الأهلى فى احتفالية التتويج بالبطولة التاسعة لدورى أبطال أفريقيا بعدما أحرز هدف الفوز فى الوقت القاتل من المباراة.

وخاض الأهلى، المباراة النهائية، بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة - ومروان محسن،.

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وأدار الحكم الجزائرى مصطفى غربال مباراة الليلة.