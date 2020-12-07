شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يوافق على استقالة المستشار محمد عطية عضو اللجنة المشكلة لإدارة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي على الاستقالة التي تقدم بها المستشار محمد عطية، عضو اللجنة المشكلة لإدارة شئون الزمالك.

تقدم محمد عطية باستقالته مساء أمس الأحد، بعد أيام من توليه المسئولية عقب قرار وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد بكري، لإدارة نادي الزمالك، بعد إيقاف المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور.

جاء قرار أشرف صبحي بقبول استقالة محمد عطية خلال اجتماعه المنعقد الآن مع أحمد بكري رئيس اللجنة الثلاثية بالزمالك.

قام بالإرسال اليوم، الساعة 10:40 م

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم لكرة القدم عن البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن التلاعب في فتح باب القيد للاعبي الإسماعيلي.

وينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري 2020-2021 يوم الجمعة المقبل 11 ديسمبر الجاري.

وقال الطويلة في بيان رسمي له: "فتح القيد للإسماعيلي يأتي دون أي سند قانوني متحديا بذلك لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وحكم المحكمة الرياضية الدولية CAS في لوزان بسويسرا الذي أصدرته لصالح نادي النجوم لكرة القدم".



وأضاف: "وإلزام النادي الإسماعيلي بدفع غرامة قيمتها 1,250,000 دولار أمريكي وبالرغم من قيام الاتحاد المصري لكرة القدم بإنذار النادي الإسماعيلي لتنفيذ الحكم ومضي على الإنذار الفترة القانونية بما يعني وجوب إيقاف قيد اللاعبين بالنادي الإسماعيلي في فترة القيد الصيفية التي أغلقت أمس بتلاعب واضح من مسئولي الإتحاد المصري لكرة القدم، حيث تم فتح القيد لهم في آخر ساعتين قبل الإغلاق".

وأكد الطويلة أن ما قام به الاتحاد المصري لكرة القدم يعد تلاعب فاضح باللوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وإنه يملك العديد من المستندات التي تدين الجبلاية وتثبت تواطئه، وإنه سوف يفجر مفاجأة كبيرة في الساعات القليلة القادمة.

قام بالإرسال اليوم، الساعة 10:56 م

أكد أحمد مصطفي ، نجم الزمالك الأسبق، وعضو لجنة الحكماء في النادي، إن فريق الكرة لن يتعرض لأي نوع من أنواع عدم الاستقرار خلال الفترة الحالية، مضيفا أن إدارة الزمالك الحالية تسعى لتوفير كافة التزامات الفريق الأول، وتنفيذ طلبات الجهاز الفني واللاعبين لضمان عدم تأثر الفريق بالتغييرات الإدارية في النادى.

وقال أحمد مصطفي ، إنه تحدث مع اللاعبين بعد الخروج من بطولة كأس مصر، وأكد لهم أنهم من أفضل الأجيال الكروية التي جاءت في تاريخ الزمالك ، وعليهم التركيز لتعويض ما فات، مشددا علي أن اللاعبين يمتلكون إصرارا وعزيمة لاستكمال مسيرة الانتصارات وتعويض دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وعن العلاقة بين الأهلي و الزمالك ، فقد أكد أحمد مصطفي ، أن إدارة الزمالك الحالية تسعى لعودة العلاقات الطيبة مع الأهلي ومع كل الأندية، مضيفا أنه علي مدار التاريخ فإن لاعبي الأهلي و الزمالك أصدقاء داخل وخارج الملعب، كما أن الجمهورين كانا يحضران مباريات القمة معا دون فواصل بينهما، مختتما تصريحاته بأن الفترة المقبلة ستشهد عودة العلاقات الطيبة مع الأهلي واصفا النادي الأهلي بـ «ابن عمنا».