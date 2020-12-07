شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مليون جنيه ..قيمة الانتقالات الصيفية لـ125 لاعبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق الأحد اتحاد الكرة باب القيد فى الانتقالات الصيفية للموسم الجديد، ووفقا للسجلات الرسمية للاتحاد فإنه تم تسجيل 125 صفقة انتقالات جديدة بين الأندية تخطت قيمتها 200 مليون جنيه، ومن بينها 80 صفقة انتقال حر بدون مقابل.

وتصدر رمضان صبحى، نجم بيراميدز الجديد، قائمة أغلى صفقات الدورى المصرى للموسم الجديد، وكلفت صفقة انتقال رمضان صبحى إلى بيراميدز قادمًا من هيديرسفيلد تاون الإنجليزى، 4 ملايين جنيه إسترلينى، وهو ما يوازى 80 مليون جنيه مصرى ليصبح أغلى صفقات الميركاتو، فيما جاء أحمد عيد لاعب المحلة فى الأقل سعراً بـ١٥٠ ألف جنيه.

وتعد صفقة انضمام المغربى بدر بانون، مدافع الرجاء البيضاوى، إلى الأهلى، ثانى أغلى الصفقات بعدما وصلت قيمتها إلى 1.5 مليون دولار، ما يوازى 22 مليون جنيه مصرى، بجانب صفقة طاهر محمد طاهر، نجم المقاولون العرب للأهلى، والتى وصلت إلى 20 مليون جنيه، بحسب مصادر فى الفريقين.

وتعاقد بيراميدز أيضًا مع الفلسطينى محمود وادى، مهاجم المصرى البورسعيدى، مقابل 20 مليون جنيه، فى صفقة لتدعيم هجوم الفريق الذى يبحث عن التتويج بالدورى لأول مرة فى تاريخه.

وسيطرت الصفقات المجانية على ميركاتو الدورى، بعد أن تعاقدت الأندية مع 80 لاعبا فى صفقات انتقال حر، على رأسها الزمالك الذى ضم التونسى حمزة المثلوثى بعد نهاية عقده مع الصفاقسى، كما ضم بيراميدز ثلاثى الأهلى أحمد فتحى وشريف إكرامى وأحمد الشيخ بعد نهاية ارتباطهم بالفريق الأحمر.

فى نفس السياق، رصد موقع «ترانسفر ماركت»، المتخصص فى الإحصائيات والقيمة السوقية للاعبى كرة القدم، قائمة النجوم الأغلى فى مسابقة الدورى المصرى، حيث إن الفائز الأكبر من التحديث الجديد لقيمة السوق فى مصر هو مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، الذى ارتفع سعره من 1.55 إلى 2.5 مليون يورو، بعدما سجل 11 هدفًا فى الدورى وخمسة فى دورى أبطال إفريقيا.

وأضاف أن مصطفى محمد تساوى مع زميله التونسى فرجانى ساسى كأغلى لاعبى الزمالك (2.5 مليون يورو)، ويأتى خلفهما المغربى أشرف بن شرقى جناح الفارس الأبيض، الذى ارتفعت قيمته السوقية من 1.2 إلى 2 مليون يورو.

وأشار إلى أن قيمة محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، ارتفعت من 800 ألف يورو إلى 2.5 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعبى المارد الأحمر، بعدما حافظ على نظافة شباكه فى 24 مباراة بالدورى، حيث استقبل 8 أهداف فقط.

ولايزال رمضان صبحى، لاعب بيراميدز الجديد، على قمة أغلى لاعبى الدورى المصرى رغم انخفاض قيمته التسويقية بمقدار 200 ألف يورو، لتصبح 3 ملايين يورو، حيث غاب شهرين للإصابة ولم يلعب أى مباراة رسمية فى 2020.

ويستعرض «المصرى اليوم» قائمة أغلى لاعبى الدورى المصرى من الناحية التسويقية، رمضان صبحى «بيراميدز» - 3 ملايين يورو، مصطفى محمد «الزمالك» - 2.5 مليون يورو، بما يقرب من 50 مليون جنيه محمد الشناوى «الأهلى»- 2.5 مليون يورو، فرجانى ساسى «الزمالك»- 2.5 مليون يورو، أشرف بنشرقى «الزمالك»- 2 مليون يورو، عبدالله السعيد «بيراميدز»- 1.6 مليون يورو، محمود علاء «الزمالك»- 1.5 مليون يورو، إريك تراورى «بيراميدز»- 1.5 مليون يورو، جونيور أجايى «الأهلى»- 1.5 مليون يورو، محمد مجدى أفشة «الأهلى»- 1.5 مليون يورو، عمرو السولية «الأهلى»- 1.5 مليون يورو، أليو ديانج «الأهلى»- 1.5 مليون يورو، على معلول «الأهلى»- 1.5 مليون يورو.

ويتصدر النادى الأهلى قائمة الأغلى من ناحية القيمة التسويقية فى الدورى المصرى بقيمة 27 مليون يورو بما يعادل 513 مليون جنيه، ويأتى الزمالك خلفه بـ 23 مليون يورو ما يُعادل 437 مليون جنيه ويحتل بيراميدز المركز الثالث بـ20 مليون يورو ما يعادل 380 جنيها، فيما يأتى نادى غزل المحلة فى المركز الأخير بمليون ونصف يورو فقط ما يعادل 28 مليون جنيه، فيما تبلغ قيمة الدورى المصرى بمجموع 18 فريقًا 150 مليون يورو بما يعادل تقريبًا 2 مليار و850 ألف جنيه.