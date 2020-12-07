شكرا لقرائتكم أشرف قاسم مشرفا علي قطاع الكرة بالزمالك تحت إشراف لجنة برئاسة أيمن يونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل نادى الزمالك عن صدور بعض القرارات الجديدة بشأن قطاع الكرة في النادي ، وفي مقدمتها لجنة الكرة برئاسة أيمن يونس، وأصبح وفقا للقرارات الجديدة المنتظر صدورها بعد قليل ، تعيين أشرف قاسم مشرفا عاما علي قطاع الكرة بنادي الزمالك بما يتضمن جميع فرق الكرة في النادي والفريق الأول.

وسيتم تحديد اختصاصات عبد الحليم علي في منصب مدير الكرة بحيث يكون هو حلقة الوصل بين فريق الكرة ولجنة الكرة برئاسة ايمن يونس والتي سيتم إعادة تشكيلها وفقا لرؤية ايمن يونس، والذي سيختار عضوين ويكون دور اللجنة اشرافي وفني علي قطاع الكرة.

ووافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على استقالة المستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك، وذلك خلال اجتماع وزير الرياضة مع المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك.

وعقد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية منذ قليل مع لجنة الكرة فى الزمالك، برئاسة أيمن يونس وعضوية أشرف قاسم وعبد الحليم على والمستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة التى تدير النادى، لتهدئة الأجواء وإثناء عبد الحليم على ومحمد عطية عن استقالتهما، بعدما أعلن الثنائى أمس اعتذارهما عن استكمال المهمة.

وكان بعض مسئولى الزمالك وتحديدا أعضاء اللجنة المؤقتة التى تدير النادى، قد فشلوا فى إقناع الثنائى عبد الحليم على مدير الكرة والمستشار محمد عطية عضو اللجنة بالعدول عن قرارهما بالاستقالة، لفرض مزيد من الاستقرار على المرحلة الحالية التى يمر بها الزمالك.

كما انتظم طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بعدما حصل اللاعب على راحة من المران لمدة يومين قبل أن ينتظم بشكل طبيعى فى التدريبات اليوم، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.

كما عاد المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع الفريق، حيث كان يعانى من إصابة فى العضلة الضامة ابعدته عن المشاركة مع الفريق فى مباراة طلائع الجيش، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس مصر، التى خسرها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، واجتمع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، باللاعب للاطمئنان عليه بشكل سريع قبل بداية المران.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.