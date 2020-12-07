شكرا لقرائتكم المستشار عماد عبد العزيز عضوا للجنة الثلاثية بنادي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المستشار عماد عبد العزيز في منصب عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك خلفاً لمحمد عطية.

وقبل وزير الشباب والرياضة استقالة المستشار محمد عطية من منصب عضو اللجنة الثلاثية بالنادي بعد الجلسة التي جمعت الطرفين قبل ساعات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه تشكيل لجنة جديدة للكرة في الزمالك تتكون من: "" فاروق جعفر – أحمد عبد الحليم - محمد حلمي – تامر عبد الحميد دونجا – حسين السيد – أيمن يونس".

كما تم تعيين خالد رفعت مديراً للتسويق، وفوزي العريان مديراً للشئون القانونية، ونبيل عبد الفتاح مديرا للعلاقات العامة بالزمالك وصلاح شاكر مساعد للعلاقات العامة، ونصر الدين عزام مستشارا قانونيا للقضايا الخارجية بالنادي، فيما لم يتم حسم منصب المدير التنفيذي حتى الآن.