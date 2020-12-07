شكرا لقرائتكم منير حسن يعتذر عن الاستمرار برئاسة قطاع العلاقات العامة والتسويق بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر منير حسن عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق للجنة التي شئون النادى الأبيض، عن عدم الاستمرار في منصب رئيس قطاع العلاقات العامة والتسويق بالنادى مؤكدا أن فضل ترك الفرصة لأشخاص أخرون لتولى المنصب.

وأكد منير حسن، أنه سيظل في خدمة النادى الأبيض دون مناصب أو كراسي، لافتا إلى أن حبه وعشقه للكيان الأبيض يجبره على خدمته دون مناصب، لافتا إلى أنه تحت أمر النادى في أي وقت إذا ما احتاجه كما سبق وفعل على مدار 40 عاما داخل القلعة الحمراء.

ومن ناحية أخري أكد أحمد مصطفي نجم الزمالك الأسبق وعضو لجنة الحكماء في النادي، أن فريق الكرة لن يتعرض لأي نوع من أنواع عدم الاستقرار خلال الفترة الحالية، مضيفا أن إدارة الزمالك الحالية تسعى لتوفير كافة التزامات الفريق الأول ، وتنفيذ طلبات الجهاز الفني واللاعبين لضمان عدم تأثر الفريق بالتغييرات الإدارية في النادى.

وقال أحمد مصطفي، إنه تحدث مع اللاعبين بعد الخروج من بطولة كأس مصر، وأكد لهم أنهم من أفضل الأجيال الكروية التي جاءت في تاريخ الزمالك، وعليهم التركيز لتعويض ما فات، مشددا علي أن اللاعبين يمتلكون إصرار وعزيمة لاستكمال مسيرة الانتصارات وتعويض دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.