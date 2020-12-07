شكرا لقرائتكم إبراهيم فايق يكشف تشكيل لجنة الكرة بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي إبراهيم فايق أعضاء اللجنة المختارة لعضوية لجنة الكرة بنادي الزمالك، بعد خروج أشرف قاسم وعبد الحليم علي من لجنة الكرة لتولي منصب المرف على الكرة بالنادي ومدير الكرة على الترتيب. قال خلال تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورتس: عضوية لجنة الكرة بالزمالك تضم كلا من فاروق جعفرو وأيمن يونس وأحمد عبد الحليم ومحمد حلمي وتامر عبد الحميد دونجا وحسين السيد. تابع أن خالد رفعت سيتولى منصب مدير التسويق بنادي الزمالك بعد الجلسة التي عقدها مسئولي القلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تعيين متحدث رسمي اسم مجلس الإدارة لتوضيح الأمور للجماهير والإعلام.

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