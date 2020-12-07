شكرا لقرائتكم على غزال يتحدث عن كواليس فشل مفاوضات الزمالك وحلم العودة للمنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف على غزال، الوافد الجديد إلى فريق سموحة، عن كواليس المفاوضات التى جرت مع الفريق السكندرى وطموحاته فى الفترة المقبلة خاصة بالعودة إلى المنتخب، وقال غزال فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: حلم المنتخب مازال موجود، الآن أتواجد فى الدورى وأتمنى العودة للمنتخب، المفاوضات مع سموحة بدأت متأخر وبشكل سريع ومحترم ومحترف، وانتهت بشكل جيد أيضاً، أهم شئ بالنسبة لى كان التقدير والاحترام وهذا ما يساعدنى لأؤدى بشكل جيد وهذا ما وجدته فى سموحة.

أضاف: الفترة الماضية تواجدت فى المنتخب مع أجيرى، وخرجت بعد ذلك من الحسابات، وأتمنى من خلال الفترة المقبلة مع أحمد سامى أن أعود للمنتخب، ومدة عقدى 3 سنوات مع سموحة.

واختتم: مفاوضات الزمالك كانت مع أيمن يونس وعبد الحليم على، ولا أعلم لماذا توقفت ليس لدى تفاصيل، والمهندس فرج عامر تعامل مع الأمر بتقدير كبير، وأحترم تمسكه بى وأتمنى أكون على قدر المسئولية.

ويعقد أحمد سامى المدير الفنى لسموحة، جلسة خاصة مع غزال للاطمئنان عليه ومعرفة جاهزية اللاعب للتدريبات وخوض مباريات الدورى العام حيث أكد غزال جاهزيته لضربة البداية مع الفريق.