شكرا لقرائتكم القيعي: العدل يحاول ابتزاز المسئولين.. ولولا أخطاء التحكيم لما فزت بكونفدرالية وكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي على الفيديو المنتشر للسينارست مدحت العدل المعروف بانتمائه للزمالك، في مكالمة هاتفية جمعته مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، والتي هاجم خلالها الأهلي واتهم الحكام بمجاملته، مشدد على أن مدحت العدل يحاول ابتزاز المسئولين والتأكيد على أن عمرو الجنايني مشجع درجة تالتة ويتهم الأهلي بالاستفادة من الحكام.

قال في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلي: "ليه ما رجعتش لأخطاء الزمالك في الكأس أو الكونفدرالية ، اخطاء التحكيم في مباراة سموحة وغلطة جنش في نهائي الكونفدرالية واللي ترتب عليها انك تلعب السوبر المصري والافريقي وتفوز بيهم كمان".

واصل: "انت عايز حقك انتقائي والاهلي ميخدش حقه اصلا وانت تاخد حقك واللي مش حقك ولو تحاسبنا الحسبة خسرانة وراجع نفسك".

استطرد: "مدحل العدل يحاول تطبيق العدل اللي مفيهوش عدل ، وعائلة العدل يصدرون مشهد التعصب والتحريض ويؤدي إلى تاجيج المشاعر وتعميض شعور المظلومية".