شكرا لقرائتكم قناة الأهلي تعلن إصابة محمد كامل رئيس شركة استادات بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الإعلامى إبراهيم المنيسى، عبر برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلى، عن إصابة محمد كامل رئيس شركة استادات، بفيروس كورونا، وقال المنيسى فى تصريحات عبر قناة الأهلى" كورونا دخل جميع البيوت حتى محمد كامل رئيس شركة استادات لم يسلم منه".

من جانبه طمأن عدلى القيعى جماهير النادى الأهلى على وليد سليمان لاعب الفريق المتعافى مؤخراً من فيروس كورونا، وأضاف القيعى عبر برنامج ملك وكتابة: هذا الموسم يعتبر ذهبى للأهلى بعد التتويج بالثلاثية، ويتبقى السوبر المحلى والأفريقى، اذا حصدها سيكون موسم "ماسى"، حصد فيه الأهلى جميع البطولات وهو طموح مشروع.

أضاف: الدورى يوم الجمعة المقبلة وسيكون صعب جداً والأهلى سيكون بحاجة لكل لاعب، لأنه سيكون مضغوط جداً فى مشوار البطولات المحلية والأفريقية.

شدد على أن الخطيب رجل مسئول ويتحمل المسئولية دون أن يتسبب في توتر فريقه ويتعامل بهدوء ويتخذ القرارات الصائبة"، متابعا: "الجميع كان يترقب ما سيحققه موسيماني مع الأهلي وبالفعل حقق 3 بطولات في شهر واحد وكان من أنجح المدربين في جنوب إفريقيا".

أوضح: "الممر الشرفي الذي نظمه الأهلي لطلائع الجيش في نهائي الكأس هي اللقطة الأفضل في الموسم لأن الأهلي احترم المنافس وصدر له الاحترام وهو ما قابلها بالابتسامة".

أضاف: "انتهى زمن الخلافات وما حدث في نهائي الكأس من الممر الشرفي من الهلي للاعبي الطلائع تنفيذا لمبادة لا للتعصب".