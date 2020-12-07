محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن محمد خالد غرابة، عضو مجلس إدارة نادي إنبي، ترحيبه بدعم الطفل يوسف صاحب الصورة التي انتشرت له مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يفترش الأرض خلف أسوار نادي يبحث عن حلم ممارسة كرة القدم كباقي الأطفال في نفس عمره.
وكتب غرابة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" تابعت هذه الصور بكل إهتمام فهى تروى قصة قصيرة لحلم طفل جميل بسيط لديه الأمل والطموح فى أن يمارس حقه فى ممارسة رياضة متمثلة فى كرة القدم وظروفه تمنع حلمه المشروع".
وأضاف:" بالنيابة عن نادي إنبي أُرحب به بكل حب وله منا كل الدعم وأتمنى التواصل معه ليتواجد فى تدريبات الفئة السنية الخاصة به".
وتواصل الخليج 365 مع المصور سهل عبد الرحمن الذي قام بالتقاط صورة الطفل يوسف للإطلاع على القصة اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نشر قصته.. إنبي يتكفل برعاية الطفل صاحب حلم الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.