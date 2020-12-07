الطويلة يقاضي إتحاد الكرة بسبب التلاعب في قيد لاعبي الإسماعيلي

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم لكرة القدم بأنه بدء في الإعداد بأتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإتحاد المصري لكرة القدم بشأن التلاعب الفج في فتح باب القيد للاعبي النادي الإسماعيلي ، وذلك دون أي سند قانوني متحديا بذلك لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وحكم المحكمة الرياضية الدولية "CAS" في لوزان بسويسرا الذيأصدرته لصالح نادي النجوم لكرة القدم ، وإلزام النادي الإسماعيلي بدفع غرامة قيمتها 1,250,000 دولار أمريكي وبالرغم من قيام الإتحاد المصري لكرة القدم بإنذار النادي الإسماعيلي لتنفيذ الحكم ، ومضي على الإنذار الفترة القانونية بما يعني وجوب إيقاف قيد اللاعبين بالنادي الإسماعيلي في
وأكد "الطويلة" أن ما قام به الإتحاد المصري لكرة القدم يعد تلاعب فاضح باللوائح وقوانين الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ، وإنه يملك العديد من المستندات التي تدين الإتحاد المصري لكرة القدم وتثبت تواطئه ، وإنه سوف يفجر مفاجئة كبيرة في الساعات القليلة القادمة.
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