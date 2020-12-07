انتهت مساء اليوم الإثنين مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة بعدأن حقق فوزاً هاماً علي نظيره فريق الرائد بهدف دون رد. ويأتي في المركز الثاني فريق الشباب برصيد 14 نقطة يليه اهلي جدة في المركز الثالث برصيد 13 نقطة. 14 نقطة يليه اهلي جدة في المركز الثالث برصيد 13 نقطة. وجاء جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد انتهاء الجولة السابعة علي النحو التالي: 1- الهلال برصيد 19 نقاط. 2- الشباب برصيد 14 نقاط. 3- الاهلي برصيد 13 نقاط. 4- الاتحاد برصيد 12 نقاط. 5- الفيصلي برصيد 10 نقاط. 6- التعاون برصيد 10 نقاط. 7- الفتح برصيد 10 نقاط. 8- الرائد برصيد 10 نقاط. 9- أبها برصيد 10 نقاط. 10- القادسية برصيد 10 نقاط. 11- الباطن برصيد 8 نقاط. 12- الأتفاق برصيد 8 نقاط. 13- العين برصيد 7 نقاط. 14- الوحدة برصيد 6 نقاط. 15- النصر برصيد 4نقاط. 16 - ضمك برصيد 4 نقاط.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة السابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.