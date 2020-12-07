نائب رئيس سيراميكا كليوباترا: نثق في الفريق وطموحنا واضح ومحدد

أكد طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا إنه فخور بمؤتمر تقديم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الجدد للإعلام قبل انطلاق الموسم الجديد في الدوري الممتاز.

وقال طارق أن النادي تأسس عام ٢٠٠٦ ومنذ ذلك الحين يقاتل من أجل النجاح وتحقيق الإنجاز والتأهل للدوري الممتاز.

ووجه أبو العنين التحية لكل لاعب شارك في صفوف سيراميكا كليوباترا منذ إنشائه ولكل منهم بصمته الواضحة على النادي، مشيرا أن التوفيق لم يكن حليفا للنادي في السنوات الماضية

ولكنهم نجحوا أخيرا في الصعود إلى الدوري الممتاز رغم أزمة كورونا

وشدد طارق على أنه في جلسة جمعته بهيثم شعبان المدير الفني ومعتز البطاوي المشرف على الكرة تحدثوا عن أهداف النادي.

وقال طارق أنهم عرضوا علي رئيس النادي رغبتهم في أن يكون ناديهم رقم واحد مؤكداً أنه لم يتأخر عن رغبتهم في دعم الفريق ورسم خطة التعاقدات والصفقات وتم بناء الفريق بأفضل صورة ممكنة.

أشار إلى أنه تم بناء النادي بصورة جيدة من الشباب، وشاهد فيديوهات ل٤٧٠ لاعباً لمتابعة أفضلهم واختيار اللاعبين المميزين في مختلف المراكز، وتم اختيار كل من طالب بالتعاقد معه هيثم شعبان المدير الفني مؤكداً أن الجميع لديه ثقة في الفريق والهدف المرسوم والطموح المحدد.

وأكد عن أنه كان حريصاً على اختيار اللاعب الذي لديه رغبة وهدف واضح لإثبات ذاته وتقديم شيء للنادي وليس لمجرد الانضمام والحصول على مقابل مادي.

ووجه نائب رئيس النادي التحية في نهاية حديثة الي محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله بعد مغادرتهما لاتحاد الكرة مشيراً انهم حققوا انجازات كبيرة طوال سنة و٣ أشهر في اللجنة الخماسية .