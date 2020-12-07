الإسماعيلي يواصل تدريباته بمشاركة لاعبيه الجدد

واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية ، ضمن برنامج الاغداد للمشاركة بمنافسات مسابقة الدورى العام بنسختها الجديدة إضافة لاستكمال مباريات كأس العرب.
وركز المران على مجموعة من الجمل الفنية والخططية بمشاركة مروان الصحراوى الوافدالجديد إضافة لمحمد صبحى حارس المرمى العائد بعد غياب.
وتطرق المران لتدريبات أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية إضافة للتسديدات والكرات الثابتة.
وخاض حراس المرمى تدريبات على الكرات العرضية إضافة لجمل فنية من شأنها الوقوف على رد الفعل لدى كل حارس.
واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفنى لإصلاح الأخطاء.
وعلى هامش المران ، خاض أحمد عبد الوهاب ومحمد نصر تدريبات خفيفة بالجرى حول الملعب.
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