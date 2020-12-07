إدارة الأهلي السعودي تمنح فرصة أخيرة لفلادان أمام النصر

ذكر تقرير إخباري، اليوم الإثنين، أن إدارة نادي الأهلي ستمنح الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للفريق، فرصة أخيرة خلال المباراة المقبلة أمام النصر، والمقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات المرحلةالثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وأضافت صحيفة “الرياضية” السعودية أن إدارة الأهلي غير راضية عن الخسارة التي تلقاها الفريق أمام ضمك 3 / 4، أول أمس ضمن منافسات المرحلة السابعة، حيث صاحبت المباراة سيناريوهات غريبة أدت إلى الخسارة.

وكان الأهلي متقدمًا بنتيجة 3 / 1 على ضمك، لكنه أنهى المباراة خاسرًا 3 4/ وهو ما أدى إلى غضب الجماهير وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن عبد الإله مؤمنة رئيس النادي وطارق كيال المشرف العام على الفريق، سيعقدان إجتماعًا قريبا مع المدرب الصربي، مع إعطائه فرصة أخرى أمام النصر.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 13 نقطة في ترتيب الدوري السعودي.