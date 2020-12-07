تستضيف مدينة زيوريخ السويسرية، اليوم الاثنين، قرعة أوروبا المؤهلة لتصفيات مونديال قطر، الذي سيقام خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وفي ما يلي نتيجة قرعة أوروبا لمونديال قطر 2022:

المجموعة الأولى (A): البرتغال - صربيا - إيرلندا - لوكسمبورغ - أذربيجان؛

المجموعة الثانية (B): إسبانيا - السويد - اليونان - جورجيا - كوسوفو؛

المجموعة الثالثة (C): إيطاليا - سويسرا - إيرلندا الشمالية - بلغاريا - ليتوانيا؛

المجموعة الرابعة (D): فرنسا - أوكرانيا - فنلندا - البوسنة والهرسك - كازخستان؛

المجموعة الخامسة (E): بلجيكا - ويلز - التشيك - بيلاروس - إستونيا؛

المجموعة السادسة (F): الدنمارك - النمسا - إسكتلندا - إسرائيل - جزر الفارو؛

المجموعة السابعة (G): هولندا - تركيا - النرويج - مونتينيغرو - لاتفيا - جبل طارق؛

المجموعة الثامنة (H): كرواتيا - سلوفاكيا - روسيا - سلوفينيا - قبرص - مالطا؛

المجموعة التاسعة (I): إنجلترا - بولندا - هنغاريا - ألبانيا - أندورا - سان مارينو؛

المجموعة العاشرة (J): ألمانيا - رومانيا - آيسلندا - مقدونيا الشمالية - أرمينيا - ليشتنشتاين.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مجموعات أوروبا لمونديال "قطر 2022" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.