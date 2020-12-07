الامارات | البرازيلي هيلمان يوافق على تدريب الوصل خلفا لسالم ربيع

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي هيلمان يوافق على تدريب الوصل خلفا لسالم ربيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن المدرب البرازيلي أودير هيلمان وافق على تدريب نادي الوصل، بعد تلقيه عرضاً من إدارة "الإمبراطور" لتولي تدريب الفريق الأول بكرة القدم، بدلاً من المدرب سالم ربيع.

وأكد مصدر في نادي الوصل أن شركة الكرة تقدمت بعرض رسمي للتعاقد مع هيلمان، ليصبح مدرباً للفريق في الفترة المقبلة.

وسيصل المدرب الى دبي لتوقيع العقد بشكل رسمي والاعلان عن الصفقة من قبل نادي الوصل في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد انهاء عقده مع ناديه الحالي فلومينينسي.

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