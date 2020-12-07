- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي هيلمان يوافق على تدريب الوصل خلفا لسالم ربيع والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن المدرب البرازيلي أودير هيلمان وافق على تدريب نادي الوصل، بعد تلقيه عرضاً من إدارة "الإمبراطور" لتولي تدريب الفريق الأول بكرة القدم، بدلاً من المدرب سالم ربيع.
وأكد مصدر في نادي الوصل أن شركة الكرة تقدمت بعرض رسمي للتعاقد مع هيلمان، ليصبح مدرباً للفريق في الفترة المقبلة.
وسيصل المدرب الى دبي لتوقيع العقد بشكل رسمي والاعلان عن الصفقة من قبل نادي الوصل في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد انهاء عقده مع ناديه الحالي فلومينينسي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | البرازيلي هيلمان يوافق على تدريب الوصل خلفا لسالم ربيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.