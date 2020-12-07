شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يكشف سبب انضمامه لـ«كليوباترا» والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمد إبراهيم لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، عن سعادته لكونه جزءا من منظومة كبيرة لديها طموح قوي في مسابقة الدورى وستكون إضافة كبيرة للبطولة. وأضاف محمد إبراهيم خلال تصريحاته: اختياري لسراميكا كليوباترا لأنهم طلبوا مني الانضمام لأنني لاعب سيفيد الفريق وليس للضجة الإعلامية حولي. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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