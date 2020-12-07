شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العينين يكشف موقفه من مدرب «كليوباترا» والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، أنه تمسك باستمرار هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول بعد الصعود للدورى الممتاز. وقال أبوالعينين خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليا لتقديم اللاعبين: البعض طلب مني التعاقد مع مدير فني عالمي بعد الصعود إلا أن هيثم شعبان المدير الفني عالمي بالنسبة لنا ولديه طموح كبير لتحقيق خطة الفريق بالدورى الممتاز. وأضاف: أوجه التحية لمعتز البطاوي المشرف العام على الفريق الذي أوقف الفريق على قدميه وصعد به للدورى الممتاز. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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