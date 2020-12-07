شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: هذا موعد عودتي لتدريبات الفريق..واللعب للأهلي شرف كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف وليد سيلمان لاعب الأهلي أنه سيتواجد في مران الأهلي، بعد التعافي من فيروس كورونا وسأخضع لبرنامج تدريبي لتجهيزي للفترة القادمة.

قال في تصريحات لبرناج «ملك وكتابة» على قناة الأهلي: «تابعت مباراة الأهلي وطلائع الجيش من المستشفى وكنت على أعصابي، ولكن كان هناك إصرار وتوفيق من الله»، متابعا: «اتعاون مع زملائي والجهاز الفني وما يراه الجهاز الفني في مصلحة الفريق واللعب من عدمه توفيق من عند الله».

وأشار: «الأهلي كيان كبير وأي شخض ينتمي للكيان شيء عظيم وفخر وعلى المستوى الشخصي فخور أني لاعباً في الأهلي وجزء من تاريخ الأهلي، وعلى مدار التاريخ سيكون اسمي مذكورا من ضمن اللاعبين الذين لعبوا للأهلي».

وأوضح: «معرفتش غلاوتي عند الناس غير في الوقت اللي مريت فيه بالاصابة بكورونا وبشكر كل اللي دعالي ووقف جنبي»، مضيفا: «الفترة القادمة ستكون صعبة ولكن هذا قدر لاعبي الأهلي جميعهم يعلمون أنه كيان كبير يلعب على بطولات والفترة القادمة ستكون مضغوطة ولا يوجد شيء سهل والصعوبات هي من تظهر معدن لاعبي الأهلي وهي التي تظهر في النهائة، وأتمنى ألا تكون هناك إصابات في صفوف الأهلي وتكون قائمته كاملة».

وأردف: «احنا كلاعبين في الأهلي عاملين جروب من سنين وكنا شغالين عليه قبل مباراة الزمالك لتحفيز اللاعبين قافلين على الأسرار داخل النادي وده من أسرار نجاح الأهلي وفيه نظام ومحدش بيخرج عن النظام ده، واحنا غير أي حد بنظامنا وجمهورنا ودي حاجة مش جديدة عن النادي الأهلي».