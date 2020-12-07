رسالة مؤثرة من «أحمد الشيخ» للأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أحمد الشيخ لاعب النادى الأهلى السابق، وبيراميدز حالياً، على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة القلعة الحمراء والجماهير بعد الفترة التي قضاها بالنادى.
وكتب الشيخ عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: «أتقدم بخالص الشكر للنادى الأهلى وجمهوره العظيم الذي أحاطنى بالحب والتقدير طوال فترة وجودى في النادى سعيت قدر المستطاع ان أرضيكم وكنت جزء من منظومة كبيرة تسعى للنجاح بفضل جمهور لا يقبل بغير الفوز دائماً«.
وأضاف: «قد أكون أسعدت البعض في أوقات وغضب منى البعض الآخر لكنى في النهاية أحترم الجميع ومسامح كل من أساء في حقى أو تكلم عني بشيء لم أفعله في النهاية كرة القدم وسيلة للسعادة والحب والتقارب بعيدًا عما يتعمده البعض من إلحاق الأذى وإثارة المشاكل بتصاريح مفبركة والضرر النفسى بقصد أو غير قصد».
واختتم: «دعواتكم لى في تجربتى الجديدة وفى حياتى بصفة عامة وأتمنى لكم جميعًا دوام الصحة والسعادة والتوفيق».
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