شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك يهنىء الأهلى بـ«الثلاثية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام المستشار أحمد بكرى، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، بإجراء مكالمة هاتفية مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قدم له خلالها التهنئة بحصول الأهلي على الثلاثية الدورى والكأس ودوري أبطال افريقيا، كما أرسلت اللجنة المؤقتة «بوكيه ورد» لتهنئة الأهلى ببطولاته وذلك في اطار إزالة التعصب بين الناديين، وتحسين العلاقات. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك يهنىء الأهلى بـ«الثلاثية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.