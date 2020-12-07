شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة 8 بنادى دمنهور بـ«كورونا» طلب بتأجيل مباراة أبو قير للأسمدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب المحاسب ايهاب عبد الله، رئيس مجلس إدارة نادى ألعاب دمنهور، لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة بتأجيل مباراة فريق دمنهور مع نادى أبو قير للأسمدة والتى كان مقررًا أن يتم لعبها يوم الخميس المقبل الموافق 10 ديسمبر ضمن دورى المجموعة الثانية لكرة القدم بعد ثبوت إصابة 10 لاعبين بفريق دمنهور بفيروس كورونا المستجد.

وقال «عبد الله» إن لجنة المسابقات قررت عمل مسحات للاعبي النادي غدًا الثلاثاء لبيان حالة اللاعبين ومديى إصابتهم بفيروس كورونا وتحديد نتيجة المسحات سلبية أو إيجابية.

وطالب مجلس إدارة نادى دمنهور بتأجيل المباراة مع فريق أبو قير للأسمدة حرصًا على سلامة اللاعبين من الفريقين، وذلك بعد أن كشفت المسحة المأخوذة يوم السبت الماضى، عن إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا المستجد من بينهم 3 مدربين للفريق و5 لاعبين أساسيين والكابتن بسام المرسي، مدرب عام قطاع الناشئين بالنادى، وأيضًا حكيم وهبة، عضو مجلس إدارة النادي.

وعلى صعيد متصل كلَّف مجلس إدارة نادي دمنهور هاني السوداني ومحمد العرجاوي بقيادة فريق نادي دمنهور لحين شفاء الكابتن محمد فايز ومعاونيه من فيروس كورونا.