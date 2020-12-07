شكرا لقرائتكم عدلي القيعي: الأهلي حقق موسم ذهبي.. وانتهى عصر الخلافات والتعصب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي أن موسم الأهلي يعتبر موسم ذهبي بعد التتويج بالثلاثية ولو توج بالسوبر الإفريقي سيكون موسيما بلاتيني ولو حقق لقب السوبر المحلي سيكون موسما ماسيا.

وقال عدلي القيعي، في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلي: "الدوري سيكون صعب وهور دوري الخصوصية وعملية التدوير ربما ستكون الحل للأهلي في الموسم القادم بسبب تلاحم المباريات".

وشدد عدلي القيعي،على أن الخطيب رجل مسئول ويتحمل المسئولية دون أن يتسبب في توتر فريقه ويتعامل بهدوء ويتخذ القرارات الصائبة"، متابعا: "الجميع كان يترقب ما سيحققه موسيماني مع الأهلي وبالفعل حقق 3 بطولات في شهر واحد وكان من أنجح المدربين في جنوب إفريقيا".

وأوضح عدلي القيعي: "الممر الشرفي الذي نظمه الأهلي لطلائع الجيش في نهائي الكأس هي اللقطة الأفضل في الموسم لأن الأهلي احترم المنافس وصدر له الاحترام وهو ما قابلها بالابتسامة".

وأضاف عدلي القيعي: "انتهى زمن الخلافات وما حدث في نهائي الكأس من الممر الشرفي من الهلي للاعبي الطلائع تنفيذا لمبادة لا للتعصب".