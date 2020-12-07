شكرا لقرائتكم وليد سليمان يوجه رسالة للجماهير: فخور اني جزء من تاريخ الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وليد سيلمان لاعب الأهلي أنه سيتواجد في مران الأهلي غدا بعد التعافي من فيروس كورونا وسأخضع لبرنامج تدريبي لتجهيزي للفترة القادمة.

قال في تصريحات لبرناج "ملك وكتابة" على قناة الأهلي: "تابعت مباراة الأهلي وطلائع الجيش من المستشفى وكنت على أعصابي، ولكن كان هناك إصرار وتوفيق من الله"، متابعا: "اتعاون مع زملائي والجهاز الفني وما يراه الجهاز الفني في مصلحة الفريق واللعب من عدمه توفيق من عند الله".

أشار: "الأهلي كيان كبير وأي شخض ينتمي للكيان شيء عظيم وفخر وعلى المستوى الشخصي فخور أني لاعبا في الأهلي وجزء من تاريخ الأهلي، وعلى مدار التاريخ سيكون امي مذكورا من ضمن اللاعبين الذين لعبوا للأهلي".

أوضح: "معرفتش غلاوتي عند الناس غير في الوقت اللي مريت فيه بالاصابة بكورونا وبشكر كل اللي دعالي ووقف جنبي"، مضيفا: "الفترة القادمة ستكون صعبة ولكن هذا قدر لاعبي الأهلي جميعهم يعلمون أنه كين كبير يلعب على بطولات والفترة القادمة ستكون مضغوطة ولا يوجد شيء سهل والصعوبات هي من تظهر معدن لاعبي الأهلي وهي التي تظهر في النهائية، وأتمنى ألا تكون هناك إصابات في صفوف الأهلي وتكون قائمته كاملة".

أردف: "احنا كلعيبة الاهلي عاملين جروب من سنين وكنا شغالين عليه قبل مباراة الزمالك لتحفيز اللاعبين قافلين على الاسرار جوه النادي وده من اسرار نجاح الأهل وفيه نظام ومحدش بيخرج عن النظام ده، واحنا غير اي حد بنظامنا وجمهورنا ودي حاجة مش جديدة عن النادي الأهلي".