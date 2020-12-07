شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إيجابية مسحة عبد الله جمعة وأوباما.. والثنائي يغيب عن مباراة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استمرت إيجابية المسحة الطبية التي خضع لها يوسف أوباما وعبدالله جمعة لاعبا الزمالك، ليستمرا في العزل المنزلي، ويستمر بروتوكول العلاج الذي وضعه لهما محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، وأصبح في حكم المؤكد غياب الثنائى عن مباراة المقاولون في افتتاح مباريات القلعة البيضاء لبطولة الدورى العام، والمقررة السبت المقبل.
يذكر أن الثنائي تعرضا للإصابة بفيروس كورونا، قبل مباراة نهائى دورى أبطال افريقيا أمام الأهلي، وكان برفقتهما محمود حمدى الونش لكنه تعافى من الإصابة وانضم للتدريبات أمس.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,432
-
تعافي
103,501
-
وفيات
6,771
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار إيجابية مسحة عبد الله جمعة وأوباما.. والثنائي يغيب عن مباراة المقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.