شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يتولي تدريب مونتيري المكسيكي والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي مونتيري المكسيكي الاثنين عن تعيين خافيير أجيري مدربًا جديدًا للفريق في بطولة الدوري (كلاوسورا 2021)، وهو ما يعني عودته لكرة القدم المكسيكية، بعد غياب 21 عاما. وتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق من خلال تسجيل صوتي نشره النادي عبر حسابه بـ(تويتر) بصوت المدرب المكسيكي قائلا: «أنا خابيير أجيري، أنا المدرب الجديد لمونتيري». الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

كانت هذه تفاصيل خبر أجيري يتولي تدريب مونتيري المكسيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.