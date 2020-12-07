شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: إدارة كليوباترا تشبه الأهلي..وهذا رقمي مع الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق، عن انضمامه لفريقه الجديد، خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد فسخ عقده مع القلعة الحمراء.

سيراميكا كليوباترا عقد مؤتمرًا صحفيًا منذ قليل، لتقديم الصفقات الجديدة، والتي وصلت عددها إلى 20 لاعبًا.

وقال صالح في المؤتمر الصحفي لتقديمه مع زملائه من اللاعبين الجدد: «عندما رحلت من الأهلي كنت أبحث عن ناد يكون مجلس إدارته مثل مجلس إدارة الأهلي، وهذا ما وجدته في سيراميكا».

وأضاف: «المدرب هيثم شعبان لست غريبًا عليه، هو من صعد معنا في إنبي إلى الدوري الممتاز، وكنت أفضل أن أكون مع مدرب يعطيني الثقة وطلبت من وكيل أعمالي أن أكون مع مدرب أحبه، مثل هيثم شعبان أو إيهاب جلال».

وتابع: «مفاوضات سيراميكا لم تأخذ أكثر من ١٠ دقائق، ورقمي مع الفريق 15، وجدته متاحا فاخترته».