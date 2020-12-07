شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أُجريت مراسم قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم بقطر، اليوم الاثنين، في حدث افتراضي بمدينة زيورخ السويسرية.

واعتمد توزيع المنتخبات الـ55 المشاركة بالتصفيات على تصنيفها إلى مستويات مختلفة قبل بدء مراسم القرعة.

وكانت المنتخبات الـ55 وُزعت على ستة مستويات مختلفة بناء على موقعها في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في نوفمبر المنقضي.

وضمت كل من المستويات الخمسة الأولى 10 منتخبات، فيما ضم المستوى السادس خمسة منتخبات فقط.

المجموعة الأولى

البرتغال

صربيا

جمهورية أيرلندا

لوكسمبورج

أذربيجان

..

المجموعة الثانية

إسبانيا

السويد

اليونان

جورجيا

كوسوفو

..

المجموعة الثالثة

إيطاليا

سويسرا

أيرلندا الشمالية

بلغاريا

ليتوانيا

المجموعة الرابعة

فرنسا

أوكرانيا

فنلندا

البوسنة والهرسك

قازاخستان

..

المجموعة الخامسة

بلجيكا

ويلز

جمهورية التشيك

روسيا البيضاء

استونيا

..

المجموعة السادسة

الدنمرك

النمسا

اسكتلندا

اسرائيل

جزر الفارو

مولدوفا

..

المجموعة السابعة

هولندا

تركيا

النرويج

الجبل الاسود

لاتفيا

جبل طارق

..

المجموعة الثامنة

كرواتيا

سلوفاكيا

روسيا

سلوفينيا

قبرص

مالطا

..

المجموعة التاسعة

إنجلترا

بولندا

المجر

ألبانيا

أندورا

سان مارينو

..

المجموعة العاشرة

ألمانيا

رومانيا

أيسلندا

مقدونيا الشمالية

أرمينيا

ليختنشتاين