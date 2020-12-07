«أهلي ٢٠٠٣» يفوز على الجونة برباعية نظيفة في افتتاح بطولة الجمهورية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٣، فعلى ضيفه الجونة بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في افتتاح منافسات بطولة الجمهورية للمجموعة الأولى.
افتتح مازن أسامة أهداف الأهلي مبكرًا في الدقيقة الثانية، وأضاف رأفت خليل الهدف الثاني برأسية إثر ركلة ركنية في الدقيقة ٥٦، وسجل محمد وائل الهدف الثالث بتسديدة قوية «على الطائر» في الدقيقة ٧٨، قبل أن يختتم محمد أسامة «ميدو» الرباعية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٨١.
بهذا الفوز حصد الأهلي أول ٣ نقاط في مشواره بالبطولة، مسجلا ٤ أهداف ولم يستقبل أي هدف، ومن المقرر أن يخرج لمواجهة الإسماعيلي الأسبوع المقبل.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد شرف مديرًا فنيًّا، وإسحق أول مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدرب حراس المرمى، ومحمد مصطفى طبيب الفريق، وشريف خليل إداري الفريق، وطارق عصمت مدرب الأحمال، وعبد الحميد حسين المدلك.
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