شكرا لقرائتكم خبر بليهي الهلال يفك شيفرة الرائد..وأبها يلتهم الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتاج الهلال للوصول إلى الدقيقة 84 لفك شفرة خطوط فريق الرائد والفوز عليه بهدف سجله المدافع علي البليهي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن الجولة السابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الهلال صدارته للترتيب العام لفريق الدوري لينفرد بها بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق الشباب، حيث رفع الهلال رصيده إلى 19 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الرائد عند 10 نقاط، لكنه تراجع إلى المركز التاسع بفارق الأهداف، علما بأن 6 فرق تملك ذات الرصيد، وهي الفيصلي والتعاون والفتح وأبها والقادسية بالإضافة إلى الرائد.

وسجل هدف ملغي للهلال بواسطة المدافع ياسر الشهراني في الدقيقة الـ77 بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR)، وحالة جدلية كبيرة وسط لاعبي الهلال؛ لصعوبة اتخاذ القرار من قبل حكم اللقاء فيصل البلوي الذي ظهر بشكل مميز.

وحول الشهراني كرة عرضية داخل مرمى عزالدين دوخة إلا أن الفار ألغى الهدف بحجة أن اللاعب أدخل الكرة بيده وليس رأسه وهو في وضع طائر.

وشهدت بداية المباراة تفوقا تكتيكيا من الجانب الرائدي، فيما كان الحضور المميز من نصيب الهلال في الشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى جرت أمس أيضا، انتعش أبها على حساب إبقاء مضيفه الفتح في سكة الخسائر بعد أن تغلب عليه 3-1 في المباراة التي جمعتهما أمس.

ويدين أبها بالفضل في كسبه 3 نقاط جديدة إلى محترفه كارلوس ستراندبيرج، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة ثم اختتمه في الدقيقة 82، فيما سجل الهدف الثالث لأبها وهو الثاني للفريق، كريغ قودين(18).

أما هدف الفتح الوحيد فقد تكفل به هداف الفريق سفيان بن دبكة من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

ورفع أبها رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع، وهو نفس رصيد الفتح مع فارق الأهداف الذي أبقى الفتح سابعا.