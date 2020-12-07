مصارع WWE يزور هيئة الترفيه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار مصارع WWE السعودي منصور الشهيل أمس مقر الهيئة العامة للترفيه بالرياض.

وجرى خلال الزيارة بحث التعاون بين الكفاءات الوطنية المبدعة في مختلف الأنشطة، وأهمية دورها في إيصال الرسائل الملهمة للموهوبين لكونها نماذج ناجحة تسهم في تعزيز النشاط الترفيهي، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة ترفيهية عالمية جاذبة في المستقبل.

وألقى الشهيل محاضرة افتراضية أمام طلاب برنامج الهيئة العامة للترفيه للابتعاث الخارجي بالشراكة مع شركة القدية للاستثمار حول دعم صناعة الترفيه بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.

وقال «تعلمت الكثير خلال رحلتي مع شركة WWE الرائدة في صناعة الرياضات الترفيهية، وكان مشاركة ذلك مع الطلاب أمرا مثمرا للغاية، حيث استمعت إليهم وتلمست حماسهم في أن يصبحوا الجيل القادم من القادة في قطاعي الترفيه والمناسبات».

تجدر الإشارة إلى أن الشهيل أول مصارع سعودي يتعاقد مع شركة المصارعة العالمية الترفيهية WWE، وتأتي زيارته امتدادا لحزمة من البرامج والمبادرات التي أطلقتها الهيئة في سبيل تطوير قطاع الترفيه في المملكة.