شكرا لقرائتكم خبر فرسان مكة آخر وداعة واستسلام.. من المسؤول؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على غير عادتهم في الموسم الماضي، استسلم فرسان مكة مبكرا في النسخة الحالية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رافعين الراية البيضاء، متنازلين عن المنافسة على مراكز المقدمة، بل إن الفريق فشل في مبارحة مؤخرة الترتيب بعد مرور 7 جولات حصد خلالها 6 نقاط فقط من أصل 21 نقطة ممكنة هي نقاط المباريات السبع التي خاضها على ملعبه وخارجه، علما أن الفريق لم يتعرض للإرهاق أو التنقل بين المدن والملاعب، حيث خاض 55 مباراة على ملعبه (ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع)، فيما خاض مباراة أمام الأهلي في جدة التي يجري فيها الفريق معسكره وتدريباته أصلا، فيما سافر مرة واحدة إلى القصيم لمواجهة التعاون وكان ذلك في الجولة الخامسة.

وعلى الرغم من أن الوحدة لعب 5 مباريات في أرضه، إلا أنه لم يحقق الفوز سوى مرتين فقط كانتا أمام الصاعدين للدوري، القادسية والباطن، فيما خسر بقية المباريات، من بينها 3 مواجهات على ملعبه أمام الفيصلي والرائد والاتحاد.

ظهور الوحدة بشكل مغاير عن الصورة القوية التي كان عليها في الموسم الماضي، فرض أكثر من تساؤل.

هل التقصير في الجانب الإداري؟ الإجابة قد لا تكون نعم، فمجلس الإدارة يبدو مستقرا باستمرار سلطان أزهر على رأس الهرم وهو الذي قاد الفريق للتأهل إلى دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه من خلال اللعب بالملحق المؤهل بعد أن حل الفريق في المركز الرابع بالدوري.

هل التقصير في الجانب الفني؟ الإجابة قد تكون نعم، فالمدير الفني البرتغالي ايفو فييرا غيب هوية الفريق التي كان عليها في الموسم الماضي، وبدا فرسان مكة أكثر وداعة أمام الخصوم، حتى إن الانتصارين الوحيدين أمام القادسية والوحدة لم يكونا مقنعين، حيث فاز بصعوبة في المباراتين بواقع 1-0 على القادسية، و3-2 على الباطن.

هل التقصير في اللاعبين والإضافات الجديدة أو الإصابات؟ أيضا قد تكون الإجابة نعم، من واقع عدم وصول اللاعبين إلى الدرجة المطلوبة من التفاهم والتجانس، أو عدم استيعاب الطريقة التي يود المدير الفني ايفو فييرا أن يكون عليها الفريق رغم ترميم صفوف الفريق بعناصر مميزة محلية وأجنبية.

من واقع مشوار فرسان مكة بدوري المحترفين في الموسم الماضي فقط، بلغ رصيده بعد مرور 7 جولات 15 نقطة، فيما بلغ حاليا بعد مرور 7 جولات 6 نقاط فقط، وهو معدل يظهر التراجع الكبير في مستويات الفريق الذي يحتل المركز الـ14 في الترتيب العام.

نتائج مباريات الوحدة حتى الجولة السابعة

خسر خارج ملعبه من الأهلي 0-1

خسر في ملعبه من الفيصلي 1-2

خسر في ملعبه من الرائد 2-3

خسر خارج ملعبه من التعاون 0-1

فاز في ملعبه على الباطن 3-2